Фото: Вера Эренбург / ВКонтакте

В Кировском районе Перми полностью высохло «Утиное болото». Теперь в водоеме совсем не осталось воды, при этом здесь остались утки с утятами. Местные жители считают, что это связано со строительством домов, которые возводятся недалеко от территории. Об этом пермяки написали в социальных сетях.

– Высохло, еще и июнь не закончился. Бедные утята, сейчас там нет ни еды, ни воды попить, крылышки еще не отросли, улететь с утками не могут, - поделилась пермячка Вера Эренбург.

Жительница просит обеспечить пруд водой и поддерживать ее уровень хотя бы до конца лета, чтобы птенчики смогли подрасти и улететь. По ее словам, сотни людей с детьми приходят на болото ежегодно, чтобы полюбоваться утками.

В администрации Перми корреспонденту "Комсомолки" рассказали, что пересыхание водоема, расположенного на территории ОООПТ «Утиное болото» связано с аномально засушливой погодой.

- Поскольку водоем пересох из-за погодных условий, его восстановление должно произойти естественным образом при восстановлении типичных погодных условий. Утки в таких случаях самостоятельно перелетают на другой водоём, а также самостоятельно заботятся о своем потомстве, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, «Утиное болото» является особо охраняемой природной территорией местного значения. По данным специалистов, в течение последних трех месяцев в краевой столице наблюдался дефицит осадков. Со 2 апреля по 25 июня в городе выпало всего 22% осадков.

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