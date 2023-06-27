В Перми планируют запустить кольцевой автобусный маршрут

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Перми планируют запустить кольцевой автобусный маршрут, который соединит основные пересадочные узлы. Об этом на пленарном заседании гордумы сообщил первый замглавы городской администрации Эдуард Хайруллин.

По его словам, новый маршрут пройдет через цирк, ЦУМ, улицу Попова, Пермь-2, ДКЖ, Гознак, а также через улицы Стаханова, Куйбышева, Героев Хасана, Авторадио и площадь Дружбы. Данный маршрут позволит разгрузить пересадочный узел на центральном рынке.

Предполагается, что автобусы будут курсировать с интервалом в 10 минут. Запустить новый кольцевой маршрут планируют в 2025 году.

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