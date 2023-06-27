Главу Мотовилихинского района Перми утвердили в должности

Фото: официальный сайт Верхнесалдинского городского округа

Глава Перми Алексей Демкин назначил главой Мотовилихинского района Игоря Сальникова и представил его депутатам на заседании Пермской городской думы.

Напомним, что Игорь Сальников был и.о. главы администрации района с 1 марта этого года.

Игорь Сальников родился в Перми. Окончил Пермское ВКИУ и Финансовую академию при Правительстве РФ. С 2019 года работал в администрации Ижевска, а с 2021 был мэром города Верхняя Салда в Свердловской области.

В начале января должность главы Мотовилихинского района покинул Александр Хаткевич. Он возглавлял район с 2018 года, а теперь возглавляет департамент имущественных отношений Перми.

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