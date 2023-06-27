В Пермском крае без вести пропала 74-летняя пенсионерка

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В деревне Толковята Верещагинского городского округа пропала 74-летняя Тамара Яковенко. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Женщина ушла из дома днем 26 июня, и с тех пор больше не выходила на связь. Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серые, волосы седые.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

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