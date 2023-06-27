Жители Прикамья купили шоколадные конфеты с червями

Фото: Черный список Березники / ВКонтакте

Жители Березников пожаловались на шоколадные конфеты, внутри которых оказалась живность червивых белых особей. Фотография батончика с неприятной начинкой появилась в социальных сетях.

– Конфеты «Рот Фронт». Вот такой сюрприз, — написал автор поста. Однако где были куплены конфеты не уточняется.

В комментариях пользователи отмечают, что раньше им в конфетах тоже попадались черви. Однако куплены сладости были в разных магазинах города и в разное время.

«Комсомольская правда-Пермь» направила запрос информации в адрес шоколадной фабрики. На момент публикации материала ответ пока не поступил.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер