В Закамске до конца лета изменилось движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском районе Перми ограничили движение по улице Маршала Рыбалко. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

Проезд закрыли в районе Медсанчасти №133. Теперь автобусные маршруты №15, №60 и №65 следуют через ДДК им. Кирова и улицу Автозаводскую.

Причина изменения движения — дорожные работы. Они продлятся до 31 августа.

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