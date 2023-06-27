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НовостиОбщество27 июня 2023 4:42

В Закамске до конца лета изменилось движение транспорта

Причина — ремонтные работы
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском районе Перми ограничили движение по улице Маршала Рыбалко. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.

Проезд закрыли в районе Медсанчасти №133. Теперь автобусные маршруты №15, №60 и №65 следуют через ДДК им. Кирова и улицу Автозаводскую.

Причина изменения движения — дорожные работы. Они продлятся до 31 августа.

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