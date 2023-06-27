Глава Перми Алексей Демкин уходит в отставку

Фото: gorodperm.ru

Алексей Демкин досрочно покидает пост главы Перми и переходит на работу в правительство региона. Информацию об этом подтвердили власти Прикамья.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил Алексею Демкину занять должность зампредседателя краевого правительства. На ближайшем заседании будет объявлен функционал Алексея Демкина на новой должности.

Напомним, что он был мэром города с декабря 2020 года. Его заявление о сложении полномочий рассмотрят 27 июня.

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