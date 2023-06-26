СКР возбудил уголовное дело после гибели матери и ребенка на пожаре в Прикамье

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ребенка во время пожара в Пермском крае. Тела 39-летней женщины и ее малолетнего сына обнаружили после тушения пожара дома на дачном участке садового некоммерческого товарищества «Ритм» в деревне Жебреи. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

По версии следствия, возгорание началось вечером в субботу, 24 июня, в пристрое к дому, расположенным на участке. После этого пламя перекинулось на жилой дом. Огонь охватил площадь 49 квадратных метров

Сейчас проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - пояснили в пресс-службе ведомства.

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