В МВД рассказали подробности ДТП с мусоровозом и легковушкой в Прикамье

Фото: Полиция Прикамья / Telegram
В МВД по Пермскому краю рассказали подробности вчерашнего ДТП с участием мусоровоза и «Ладой Приорой». Авария произошла около 19.45 на подъезде к Кунгуру от автодороги Пермь – Екатеринбург.
– По предварительной информации, 56-летний водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем «Лада Приора». За рулем легковушки находилась 47-летняя женщина. Обе машины съехали в кювет и перевернулись, - пояснили в ведомстве.
В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры обоих транспортных средств: 42-летняя женщина и 49-летний мужчина. Все они получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших людей госпитализировали в больницу Кунгура.
Фото: Полиция Прикамья / Telegram
Как ранее сообщал знакомый с ситуацией источник «КП-Пермь», в легковом автомобиле находились трое человек – две женщины и ребенок 7 лет. В «КамАЗе» были двое - водитель и его напарник. В ДТП пострадали пять человек, включая ребенка.
В настоящее время по факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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