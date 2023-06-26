В Черняевском лесу Перми 28 июня пройдет командный «Экозабег»

Фото: Молодежный парламент города Перми / ВКонтакте

В Перми 28 июня состоится увлекательный и полезный «Экозабег», который позволит не только увлекательно и весело провести время с коллегами по работе или друзьями, но принять участие в экологической акции.

Командный забег пройдет в Черняевском лесу и будет сочетать элементы спортивного ориентирования и сбор мусора в лесном массиве. Для его участников установят 15 контрольных пунктов. За прохождение любого из них, команда получит дополнительные баллы. Контрольное время прохождения составит 2 часа.

После финиша проведут взвешивание мусора. К зачету принимаются лишь отходы, собранные непосредственно самими участниками. Это могут быть несортированные и сортированные виды отходов, собранные в границах участка проведения соревнования. Крупногабаритный мусор в зачет не принимается. За каждый килограмм веса собранных отходов устанавливаются баллы.

Встреча и инструктаж команд начнется с 11:20 на лыжной базе ПГНИУ (ул. Гатчинская, 15). Старт «Экозабега» в 12:00. Возраст участников старше 14 лет, участие бесплатное. (12+)

Требуется регистрация: https://forms.gle/ZiDKFEzKw7MEDhoM8

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