В Перми продают офисное здание в зоне строительства улицы Крисанова

Фото: domofoto.ru

В Перми на продажу выставили торгово-офисное здание по улице Крылова, 36. Стоимость — 250 млн рублей. Об этом сообщил Business Class.

Площадь шестиэтажного здания составляет 4,1 тысячи квадратных метров. Площадь участка под ним — 1,7 тысячи квадратных метров. Объект находится в частной собственности.

Отмечается, что рядом со зданием проложат новую дорогу по улице Крисанова. Ранее, по информации издания, краевые власти распорядились об изъятии части земельного участка по данному адресу для государственных нужд.

Само здание под изъятие не попало. Но для строительства участка дороги от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина требуется 107 квадратных метров земли.

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