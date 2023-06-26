В Нытве брошенный ухажер из-за ревности поджег дом своей бывшей возлюбленной

Фото: Главное управление МВД РФ по Пермскому краю

Настоящие любовные страсти разгорелись в городе Нытве Пермского края. В одну из ночей 51-летний брошенный воздыхатель пришел к своей бывшей возлюбленной и вызвал ее на откровенный разговор. Ранее они жили вместе, но по каким-то причинам дама сердца решила с ним расстаться и завела роман с другим мужчиной, кстати, одногодком брошенного ухажера.

Ночной визит бывшего не увенчался успехом, женщина отказалась от общения. Разгневанный «отелло» не смог ничего придумать лучшего, как в отместку спалить деревянный дом своей возлюбленной. Он поджег сухую траву, пламя от которой перекинулось на жилище. Убедившись, что огонь разгорелся, мужчина скрылся. Возгорание заметили проходящие мимо местные жители и сумели оперативно потушить пламя.

Как сообщили в главке МВД по Пермскому краю, в ходе оперативных мероприятий полицейские по горячим следам установили личность злоумышленника. Им оказался житель одной из деревень Нытвенского городского округа. После задержания он полностью признал свою вину в содеянном. Расследование дела продолжается. По возбужденному уголовному делу поджигателю может грозить тюремный срок до 2 лет.

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