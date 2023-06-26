В районах Перми началась химическая обработка территорий от борщевика

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми началась химическая обработка очагов произрастания борщевика. В местах проведения работ установят предупреждающие знаки. Отмечается, что все применяемые реагенты воздействуют исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных, сообщили в мэрии.

На сегодняшний день в Индустриальном районе города обработке уже подверглись очаги произрастания сорняка в районе улиц Архитектора Свиязева, Карпинского и шоссе Космонавтов. В Мотовилихе планируют обработать 2,5 га – это участки в микрорайонах Центральная усадьба, Ива и Архиерейка.

На территории Орджоникидзевского района от опасного растения обработают порядка 2,6 га земель. Работы запланированы на лугах Гайвы, 5-м Павловском проезде, СНТ «Благодать», по дороге в Голованово, а также на улицах Молодёжной, Юрлинской, Ишимской и Веденеева. В Свердловском районе работы начались в микрорайоне Липовая гора. А в посёлке Новые Ляды от борщевика уже обработано 8,6 га.

Напомним, в середине прошлого века борщевик Сосновского пробовали использовать как кормовую культуру. В итоге он «одичал» - стал захватывать обочины дорог, пашни и даже скверы в селах и городах. Растение это небезопасно. Прикоснувшись к борщевику, можно получить сильнейшие ожоги.

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