Квартира по цене пиццы? Это реально!

Фото: ПЗСП

Собственная квартира в хорошо развитом и одновременно тихом и уютном районе – это абсолютно доступная покупка даже для людей с невысокими доходами. Сделать мечту реальностью помогает выгодное предложение от группы компаний ПЗСП. В строящемся доме на ул. Косякова, 15а есть множество однокомнатных квартир различной площади и планировок по весьма привлекательным ценам. Стать хозяином одной из них может даже человек, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс. руб. Не верите? Сейчас объясним.

Дом на ул. Косякова, 15а находится в микрорайоне Молодёжный. Это самый центр Орджоникидзевского района: великолепно развитая территория с хорошей транспортной доступностью.

Фото: ПЗСП

Сам строящийся дом имеет такой уровень комфорта, который не уступает уровню новостроек в центральных районах, а в чём-то даже и превосходит его. Просторная придомовая территория, которая позволяет расположить на ней спортивную и детскую площадку с безопасным покрытием. Во дворе, на входах в подъезды и по периметру холла – видеонаблюдение, а при въезде на территорию – шлагбаумы, которые могут управляться через мобильное приложение. Со стороны улицы есть помещение колясочной, и коляски можно оставлять прямо в подъезде, не поднимая их домой. Высокий уровень первого этажа, так что можно не беспокоиться о нескромных взглядах посторонних. В каждой квартире - большая лоджия и качественная полная отделка, которая позволяет экономить время и деньги, не занимаясь ремонтом перед переездом.

Фото: ПЗСП

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Но одно из самых больших преимуществ этого дома – цены на квартиры. Цена «квадрата» в доме на ул. Косякова, 15а – примерно на 13 тыс. руб. меньше средней цены квартир в новостройках в Перми. Однокомнатные квартиры площадью 30-34 кв. м стоят в пределах 2,8 – 3 млн руб. Это делает их доступными с помощью ипотеки фактически для каждого. Давайте посчитаем.

Например, при стоимости квартиры в 2,84 млн руб. первоначальный взнос (15%) составит 426 тыс. руб. Необходимая для покупки сумма кредита – 2 млн 414 тыс. руб. При процентной ставке 5,7% годовых (такие ставки предлагаются многим категориям заёмщиков) и сроке займа 30 лет ежемесячный платёж составит чуть более 14 тыс. руб. в месяц или 450 руб. в день. Это – цена далеко не самой дорогой пиццы.

При таком уровне ежемесячного платежа для одобрения ипотеки достаточно ежемесячного дохода в 28 тыс. руб. Кстати, после сделки можно по закону получить налоговый вычет в размере более 600 тыс. руб. Эти деньги можно направить на любые цели – в том числе, на частичное досрочное погашение ипотеки.

Фото: ПЗСП

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Выгодно? Ещё бы!

Неудивительно, что при сроке сдачи первой очереди в III квартале 2024 года уже более 60% квартир здесь были распроданы как горячие пирожки. Ведь предложения жилья такого уровня и за такие деньги в Перми появляются, мягко говоря, нечасто и в ограниченном количестве. Так что стоит поторопиться с принятием решения!

Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 или на сайте https://kurl.ru/RKEWV

Размер платежа рассчитан при годовой ставке по кредиту 5,7% в рамках программы ПАО Сбербанк «Семейная ипотека», для семей с детьми рожденных с 01.01.2018г. или если уже есть двое и более детей младше 18 лет, на срок кредитования от 12 до 360 месяцев, первоначальный взнос от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации» и при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ.

Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка». Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г. В качестве стоимости пиццы указана средняя цена, реализуемой пиццы в кафе на территории г. Пермь, мониторинг произведен в 5 заведениях общественного питания. Предложение не является публичной офертой. Подробная информация по телефону: 8 (800) 300-7977. Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

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