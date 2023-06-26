В Перми спилили часть лестницы, ведущей к месту падения «Боинга»

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

В Перми неизвестные спилили часть лестницы, которая ведет с улицы Лодыгина в микрорайоне Крохалева к мемориалу погибшим при падении самолета «Боинг» в 2008 году. Теперь ходить там крайне опасно, предупреждают местные жители. Фотографии поврежденного перехода очевидцы опубликовали в социальных сетях утром в понедельник, 26 июня.

– Кто-то спилил часть моста при переходе с Лодыгина к месту падения самолёта. Данный участок не освещается, что в темное время суток крайне опасно, - написали пермяки.

Ситуацию с повреждением конструкции прокомментировали в администрации Перми. Как рассказали корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе мэрии, на место поврежденной лестницы уже выезжали специалисты. Восстановить мостовой переход планируется в ближайшее время.

– Сегодня утром специалисты выезжали, чтобы оценить ущерб и установить предупреждающие знаки для безопасности жителей. Заявление в полицию будет направлено сегодня, - пояснили в администрации города.

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