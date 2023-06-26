Весенне-летняя засуха в Пермском крае стала самой сильной за последние 40 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная засуха на территории Пермского края стала самой сильной за последние несколько лет. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, дефицит осадков в этом году начался со 2 апреля. Так как 1 апреля в Прикамье прошли обложные дожди, а в последующие дни установилась сухая погода. Осадки были лишь местами. В связи с чем, в юго-западной части региона рекордно рано начался пожароопасный сезон.

По данным синоптиков, всего за три месяца на юго-восточной части Пермского края выпало 14-18% и в Перми 22% от нормы осадков данного периода. Так, например, с0 2 апреля по 25 июня в Чайковском выпало 17 мм осадков, в Осе 18 мм, в Ножовке 22 мм, в Чернушке 29 мм, в Оханске 25 мм, в Верещагино 33 мм, в Перми 37 мм и в Кунгуре 40 мм.

Отмечается, что последний раз подобный дефицит осадков в мае и июне в Прикамье отмечался в 1981 году. Однако в апреле того года увлажнение было достаточным.

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