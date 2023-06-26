В Перми задержали двух пенсионеров, работавших на телефонных мошенников

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми полицейские задержали 69-летнюю женщину и ее 53-летнего сожителя, которые работали курьерами телефонных мошенников. Пенсионеров поймали с поличным. В тот момент они под уличными камерами видеонаблюдения забирали одну из посылок с наличными. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Установлено, что пара пенсионеров помогала аферистам, действующих по схеме «Ваш родственник попал в беду». Мошенники звонили потерпевшим и говорили, что их родственник стал виновником серьезного ДТП. А чтобы избежать уголовной ответственности, нужна крупная сумма денег, которую необходимо было спрятать в пакет или сумку с постельным бельем, одеждой или обувью.

В дальнейшем потерпевшие передавали эту посылку таксистам, которые ни о чем не знали. В свою очередь водители такси привозили посылку в указанный адрес и передавали ее курьерам. Вещи и вознаграждение они оставляли себе, а оставшуюся сумму денег переводили злоумышленникам.

При задержании пенсионеры свою вину не признали. В отношении них возбудили уголовное дело, они находятся под подпиской о невыезде. Они подозреваются в четырех эпизодах мошенничества. Всего им удалось похитить около одного миллиона рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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