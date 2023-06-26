В Прикамье накажут заключенного, который предлагал сотруднику колонии деньги за наркотики

Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В одной из колоний Пермского края заключенный предложил сотруднику ГУФСИН 12 тысяч рублей взятки. За эту сумму 40-летний житель Кунгура просил пронести ему наркотики.
На момент совершения преступления мужчина уже отбывал наказание в исправительном учреждении за незаконный оборот наркотиков. Во время передачи взятки его задержали.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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