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НовостиПроисшествия26 июня 2023 4:35

В Прикамье накажут заключенного, который предлагал сотруднику колонии деньги за наркотики

Он рассчитывал, что ему пронесут запрещенку
Лела Минадзе

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В одной из колоний Пермского края заключенный предложил сотруднику ГУФСИН 12 тысяч рублей взятки. За эту сумму 40-летний житель Кунгура просил пронести ему наркотики.

На момент совершения преступления мужчина уже отбывал наказание в исправительном учреждении за незаконный оборот наркотиков. Во время передачи взятки его задержали.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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