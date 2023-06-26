В Пермском крае на неделе потеплеет до +26 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье предстоящая неделя окажется достаточно теплой. При этом каждый день будут проходить кратковременные дожди, а вместе с ними грозы. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 26 июня, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. В течение дня потеплеет до +22 градусов. Порывы ветра достигнут 14 м/с. Во вторник погода значительно не изменится, но стихнет ветер. В среду также местами дождь с грозой. Ночью будет +7...+12, днем +18...+23, по югу и юго-западу до +26.

В четверг, 29 июня, ситуация с осадками сохранится. Ночью +9...+14, днем +19...+24. В пятницу вновь местами дождь и гроза. Температура воздуха такая же.

По предварительным прогнозам, в выходные погодные условия не изменятся.

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