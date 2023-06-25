Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

Футболистки пермской «Звезды-2005» потерпели крупное поражение от «Локомотива» в матче чемпионата России со счетом 0:3 (0:0).

На результат встречи повлияло удаление с поля Алены Нургалиевой на 67-й минуте после второй полученной желтой карточки. Столичные футболистки сумели мастерски извлечь из этой ситуации максимум, забив три гола. В составе «Локомотива» отличились: Наталья Морозова, Анна Беломытцева и Чиноньерем Маклинс.

По словам главного тренера ЖФК «Звезда-2005» Елены Сусловой, первом тайме была равная игра, команда боролась за каждый мяч.

«У нас не оказалось игроков, которые могли бы выйти на поле и обострить игру. Очень много потратили сил при игре в меньшинстве. Отсюда появлялись разрывы в наших линиях и ошибки. Плюс, очень поразило отвратительное судейство», - отметила после матча Елена Суслова.

Следующий матч «Звезда-2005» вновь проведет в Москве 29 июля против «Динамо». (0+) Пермская команда продолжает занимать четвертую позицию в турнирной таблице розыгрыша, а идущий на третьем месте «Локомотив» увеличил свое преимущество до 10 очков.

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