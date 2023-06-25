В Пермском крае планируют брать плату за посещение природных территорий

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края / ВКонтакте

В Пермском крае планируют принять постановление о введении платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В их число войдут: природный парк «Пермский» (участки Вишерский и Чусовской), охраняемые ландшафты «Полюд (Полюдов) камень» и «Колчимский (Помяненный) камень».

«Стоимость одного посещения составит 100 рублей с посетителя, а поступающие средства будут направляться на развитие, охрану и благоустройство данных природных территорий», - пояснили в краевом Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В случае принятия постановления, каждому туристу предстоит заполнить данные о планируемом посещении природных территорий и иметь соответствующее разрешение. Его можно получить удаленно, совершив онлайн-покупку на сайте краевой Дирекции особо охраняемых территорий. После оплаты разрешение автоматически появится на электронной почте туриста.

Плата не будет взиматься при предъявлении подтверждающих документов нескольких категорий граждан: ветераны боевых действий, участники спецоперации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, дети дошкольного и школьного возраста, дети-сироты, малоимущие семьи и пенсионеры.

Дополнительно бесплатный вход предусматривается для собственников и арендаторов земельных участков, а также лиц, участвующих в строительстве объектов на ООПТ, волонтеров и добровольцев природоохранных акций.

Действие постановления краевого правительства вступает в силу по истечении 10 дней после его официальной публикации.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях:

ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Почта: boris.merkushev@phkp.ru