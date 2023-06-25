На Соборной площади в Перми состоялся выпуск воспитанников Суворовского училища

Фото: Министерство обороны РФ

На Соборной площади в Перми впервые состоялся торжественный выпуск воспитанников Пермского суворовского военного училища. Его приурочили к 300-летнему юбилею города.

В минувшую пятницу, 23 июня, в исторической части города под знаменем родного училища в последний раз торжественным маршем прошли 66 выпускников.

Ребята прошли семилетний курс обучения, совсем недавно они завершили сдачу ЕГЭ 2023 года. В четвертом выпуске есть несколько суворовцев, которые получили золотые медали и аттестаты о среднем образовании с отличием.

Как рассказали в Министерстве обороны РФ, большинство выпускаемых суворовцев станут курсантами Военной академии РВСН им. Петра Великого и ее филиала в Серпухове.

В пермском суворовском училище его воспитанники углубленно изучают математику, физику, информатику и другие естественнонаучные и технические предметы. Особое внимание уделяется их самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью в области высоких технологий, информационной безопасности и робототехники.

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