В Перми люди старшего поколения могут бесплатно заняться физкультурой

Занятия физкультурой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Перми у людей старшего поколения есть возможность приступить к занятиям физкультурой и тренировками по общефизической подготовке, скандинавской ходьбе, футболу и суставной гимнастике на открытом воздухе. Их ждут спортивные объекты в районах города в рамках проекта «Активное долголетие».

Занятия проводятся по адресам:

- Ул. Чердынская, 24 по средам и пятницам в 10:00-12:00 (скандинавская ходьба для женщин);

- Ул. Геологов, 1 по средам в 17:00-18:30, пятницам в 13:45-15:45 (ОФП);

- Ул. Беляева, 59 по понедельникам в 18:00-19:30, пятницам в 11:00-12:30 (ОФП);

- Ул. Маршала Рыбалко, 107 по средам и пятницам в 09:00-11:00, а также понедельник, среда, пятница, воскресенье в 10:00-11:30 (скандинавская ходьба);

- ул. Маршала Рыбалко, 107 с понедельника по субботу в 09:00-10:00 (группа здоровья);

- Сквер Невского по понедельникам и четвергам в 12:00-14:00 (скандинавская ходьба);

- Стадион «Гайву» в понедельник в 10:00-12:00, вторник в 10:00-12:00, четверг в 10:00-12:00, пятницу в 10:00-12:00 (скандинавская ходьба);

- Сквер у ДК им. Солдатова в понедельник в 10:00-11:00, среду в 10:00-11:00, пятницу в 10:00-11:00 (ОФП);

- Ул. Цеткин, 21А в понедельник в 09:00-11:00, среду 09:00-11:00, пятницу 09:00-11:00 (ОФП);

- Ул. Холмогорская, 6 понедельник в 11:30-12:30, среду в 14:30-16:00, пятницу в 11:30-12:30 (ОФП).

Кроме того, все желающие горожане смогут принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе:

- по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00 на площади перед Театром-Театром;

- по субботам с 10:00 до 11:00 в микрорайоне Средняя Курья;

- по понедельникам, средам и пятницам с 09:00 до 10:00 и с 10:00 до 12:00 на территории ТОС «Лёвшино»;

- по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 10:00 в клубе северной ходьбы «ХодиГайва»;

- по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 на территории ТОС «Парковый-2»;

- по вторникам и пятницам с 09:00 до 10:00 на территории ТОС «Заречный».

В городском комитете физкультуры и спорту советуют при себе иметь хорошее настроение и желание быть здоровым. (0+)

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