В Госдуме не поддержали идею пермского депутата по компенсации за отказ от аборта

Рождение ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Госдуме РФ не поддержали идею о денежной компенсацию за отказ женщин от аборта. Там отметили, что «дети рождаются от любви».

С резкой критикой инициативы депутата Законодательного собрания Пермского края Олега Постникова выступила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Пермский парламентарий за отказ от прерывания беременности предложил делать женщинам компенсацию на поддержание здоровья и размещением в санаторий до родов. После рождения ребенка предлагалось его забрать, если мать не передумает.

По словам депутата Госдумы РФ Нины Останиной, предложенная идея уголовно наказуема – в России уголовным кодексом запрещена торговля людьми.

«В любом случае купля-продажа детей – уголовно наказуемое деяние, и депутату пермского Законодательного собрания я бы советовала предварительно думать, прежде чем выходить с подобного рода инициативами. Дети рождаются не от денег, а от любви», - приводятся слова Нины Останиной в ее соцсетях.

По мнению же Олега Постникова, его инициативы нельзя назвать продажей детей нельзя, так как это «совсем другое». Он отмечает, что в России ежегодно совершается более 400 тыс. абортов, а в Пермском крае – 10 тыс. заявок на аборты против 23 тыс. родившихся детей

«Это катастрофа национального масштаба», - считает пермский депутат.

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