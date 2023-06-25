Пермский губернский оркестр 25 июня представит программу-дефиле

Фото: Пермский губернский оркестр / ВКонтакте

В Перми подходит к завершению фестиваль военных оркестров «Фанфары Прикамья». В первый день фестиваля, 23 июня, на городской эспланаде в Перми с большой концертной программой выступил сводный оркестр в составе 300 музыкантов под управлением руководителя Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова.

На следующий день площадка эспланады собрала всех участников фестиваля: Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, 25-й военный оркестр штаба Центрального военного оркестра из Екатеринбурга, Нижегородский губернский оркестр, Оркестр «Урал-Бэнд» из Екатеринбурга, Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Свои программы также представили пермские музыканты - Пермский губернский оркестр, Оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии РФ и Оркестр Пермского суворовского военного училища.

Яркое шоу продолжалось до позднего вечера.

«Фестиваль вновь собрал яркие творческие коллективы России и Республики Беларусь на Пермской земле. Лучшие духовые оркестры представили свое искусство на главных площадках города. «Фанфары Прикамья» - настоящий праздник для всех любителей духовой музыки. Уверен, он оставит самые яркие впечатлением в душе каждого пермяка», отмечает главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

В заключительный день фестиваля, 25 июня, состоится масштабное гала-шоу марширующих оркестров. Гостей ждут в манеже спортивного комплекса им. Сухарева.

В рамках концертной программы Пермский губернский оркестр представит свою новую зажигательную программу-дефиле с участием своей танцевальной группы. Начало в 17:00. (6+)

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