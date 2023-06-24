Пермском крае сейсмостанции зафиксировали землетрясение

Землетрясение практически не ощущалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейсмостанции зафиксировали землетрясение в Пермском крае. По данным Международной системы мониторинга толчки были зафиксированы на берегу реки Камы возле населенного пункта Моховое в 70 км от Перми 14 июня в 19:07 по Гринвичу, или 15 июня в 00:07 местного времени. Сила колебаний почвы составила 3,4 балла. Об этом сообщает издание ЕАН.

- Правильнее эту будет назвать микроземлетрясением или сейсмическим событием, - пояснил в беседе с журналистом perm.aif.ru заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института Уральского отделения РАН, кандидат технических наук Денис Шулаков. - Судя по всему, при мониторинге использованы данные сети Казахстанского национального центра данных. Все их станции находятся на территории Казахстана и из-за этого за пределами этой страны точность довольно низкая.

По мнению специалиста, сейсмическое событие произошло в Добрянском округе, эта зона характеризуется аномальным для нашего региона уровнем сейсмической активности. Магнитуда землетрясения составила ML=3.0. Это немного и практически не ощущается.