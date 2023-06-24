Жительницу Пермского края будут судить за убийство сожителя

Обвиняемой грозит до 15 лет колонии. Фото: архив "КП"

В ближайшие дни жительница Пермского края, обвиняемая в «Убийстве сожителя» сядет на скамью подсудимых. Уголовное дело в отношении 41-летней обвиняемой из Суксунского городского округа завершено и передано в суд.

- С ночь на 22 декабря 2022 года жительница деревни Бырма, находясь в своем доме в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, с целью причинения смерти своему сожителю, умышленно нанесла мужчине один удар ножом в область грудной клетки. От телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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