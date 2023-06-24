В Пермском крае муж спас жену из горящего дома

Пожар в частном доме в Пермском крае начался глубокой ночью. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае мужчина спас жену из горящего дома. Пожар в деревне Опалихино Суксунского городского округа начался 24 июня в половине третьего ночи. От неисправной электропроводки загорелись надворные постройки и крыша дома.

- До приезда пожарных мужчина разбудил супругу и помог ей выбраться из горящего дома через оконный проем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 96 квадратных метров. В его тушении принимали участие 10 человек личного состава и четыре единицы техники.

На пожаре погибших и пострадавших нет.

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