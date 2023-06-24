Глава Перми сообщил, что все службы работают в штатном режиме

Все службы Перми работают в штатном режиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил в своем телеграмм-канале, что ситуация в городе спокойная, все под контролем.

- Сила нашей страны и нашего народа всегда была в единении, особенно в непростые моменты истории, - написал Алексей Дёмкин. - Мы – с Президентом Владимиром Путиным! И со всеми бойцами, защищающими суверенитет России.

Глава города сообщил, что все службы Перми работают сейчас в штатном режиме, массовые мероприятия в городе не отменяются.

- Прошу пермяков быть бдительными и доверять только проверенной информации и официальным источникам, - напомнил он.

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