Глава Перми сообщил, что все службы работают в штатном режиме

Все службы Перми работают в штатном режиме.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил в своем телеграмм-канале, что ситуация в городе спокойная, все под контролем.
- Сила нашей страны и нашего народа всегда была в единении, особенно в непростые моменты истории, - написал Алексей Дёмкин. - Мы – с Президентом Владимиром Путиным! И со всеми бойцами, защищающими суверенитет России.
Глава города сообщил, что все службы Перми работают сейчас в штатном режиме, массовые мероприятия в городе не отменяются.
- Прошу пермяков быть бдительными и доверять только проверенной информации и официальным источникам, - напомнил он.
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