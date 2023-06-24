90-летней уроженке Мариуполя спасли жизнь пермские кардиологи

Тамара Павловна со своим лечащим доктором. Фото: Минздрав Пермского края.

Пермские кардиологи сделали незабываемый подарок на 90-летний юбилей уроженке Мариуполя Тамаре Павловне, переехавшей в Пермь. В 2011 году на свои сбережения женщина установила искусственный водитель ритма сердца, но спустя 12 лет он исчерпал ресурс.

К врачам Краевого кардиодиспансера Тамара Павловна обратилась в начале 2023 года, никаких медицинских документов у нее не было.

- Мы начали обследовать пациентку практически «вслепую», - рассказал врач-аритмолог Кардиодиспансера Алексей Мальцев. - Благодаря опыту и наличию оборудования нам удалось установить модель и обнаружить, что аккумулятор устройства исчерпан на 99%.

Без экстренной замены кардиостимулятора пациентка могла просто умереть.

- Я так испугалась! – рассказывает женщина. – Где взять столько денег? Ведь первый мой стимулятор стоил 12 000 гривен. Для этого мне пришлось продать дачу и копить на аппарат с пенсии в 2 000 гривен. Еще кроме стимулятора мне пришлось оплачивать тогда саму операцию, шприцы, вату, бинты, капельницы, спирт, баночки для анализов и т.д. И когда пермские врачи сказали, что прооперируют меня бесплатно, я этому, признаюсь, не поверила.

Успешную имплантацию нового двухкамерного электрокардиостимулятора провели в марте. Операционную бригаду возглавил кардиохирург Кардиодиспансера Сергей Кучеренко. Теперь пермские врачи уверены, что одна из лучших моделей искусственных водителей ритма сердца позволит пациентке отметить и 100-летний юбилей!

Сейчас женщина чувствует себя прекрасно, всегда улыбается и самостоятельно приходит в поликлинику для оценки состояния здоровья.

- У меня такие хорошие врачи – и кардиохирург, и аритмолог, - говорит пенсионерка. - Конечно, душа за Мариуполь болит, но в Перми мне хорошо, все нравится, люди здесь приветливые. Это такое счастье, когда можно получить качественную дорогостоящую медицинскую помощь по полису.

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