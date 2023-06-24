Уполномоченный по правам человека в Пермском крае поддержал выступление Президента России

Игорь Сапко объясняет, что подобное наша страна уже не раз переживала, но всегда побеждал здравый разум. Фото: страница ВК Игорь Сапко.

Свою позицию по ситуации с вооруженным мятежом высказал и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он полностью поддерживает Президента России.

- Во времена тяжелых испытаний, которые не раз проходила наша страна, всем нам нужна консолидация и опора друг на друга, - написал краевой омбудсмен Игорь Сапко на своей странице в соцсетях. - Практически всегда появлялись люди, которые отдавали приоритет своим личным корыстным целям и задачам, не думая ни о народе, ни о будущем страны.

Как историк скажу вам, были у нас и стихийные бунты, и «смутное время», «корниловский мятеж», проходили мы и Лжедмитриев, и междоусобные войны, но всегда побеждал здравый разум!

И в современной истории России мы помним и 1991 год, 1993, когда предпринимались попытки разорвать страну, запустить всевозможные силы, в том числе и из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин в своем обращении четко разграничил мужество, отвагу и верность своей стране всех, кто честно сражался и тех людей, кто решил использовать свое положение для попытки мятежа.

Ничего у них не выйдет! Современное российское общество поддерживает усилия и Президента РФ, и нашей российской армии, всего нашего добровольческого сообщества по решению задач СВО.

Позиция Президента понятна: он призвал к единству, консолидации и ответственности!

Я с Президентом!

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