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НовостиОбщество24 июня 2023 10:19

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае поддержал выступление Президента России

И объяснил, что подобное наша страна уже не раз переживала, но всегда побеждал здравый разум
Алена ОВЧИННИКОВА
Игорь Сапко объясняет, что подобное наша страна уже не раз переживала, но всегда побеждал здравый разум. Фото: страница ВК Игорь Сапко.

Игорь Сапко объясняет, что подобное наша страна уже не раз переживала, но всегда побеждал здравый разум. Фото: страница ВК Игорь Сапко.

Свою позицию по ситуации с вооруженным мятежом высказал и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он полностью поддерживает Президента России.

- Во времена тяжелых испытаний, которые не раз проходила наша страна, всем нам нужна консолидация и опора друг на друга, - написал краевой омбудсмен Игорь Сапко на своей странице в соцсетях. - Практически всегда появлялись люди, которые отдавали приоритет своим личным корыстным целям и задачам, не думая ни о народе, ни о будущем страны.

Как историк скажу вам, были у нас и стихийные бунты, и «смутное время», «корниловский мятеж», проходили мы и Лжедмитриев, и междоусобные войны, но всегда побеждал здравый разум!

И в современной истории России мы помним и 1991 год, 1993, когда предпринимались попытки разорвать страну, запустить всевозможные силы, в том числе и из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин в своем обращении четко разграничил мужество, отвагу и верность своей стране всех, кто честно сражался и тех людей, кто решил использовать свое положение для попытки мятежа.

Ничего у них не выйдет! Современное российское общество поддерживает усилия и Президента РФ, и нашей российской армии, всего нашего добровольческого сообщества по решению задач СВО.

Позиция Президента понятна: он призвал к единству, консолидации и ответственности!

Я с Президентом!

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