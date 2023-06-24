Пермские пожарные спасли дом, в котором жила семья из пяти человек

Пермским пожарным важна каждая жизнь. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Нам важна каждая жизнь, - говорят пермские пожарные, которые потушили пожар в доме, где жила семья из пяти человек, а также спасли питомцев - кошку с котятами.

Пожар в частном доме на улице Субботинской, 1 в Перми начался вечером 22 июня.

- Мы с мужем были дома, когда услышали крики сыновей двух и пяти лет, гулявших во дворе. На дым и детские крики прибежали соседи, они и вызвали пожарную охрану - рассказала хозяйка.

Пока на место ехали сотрудники МЧС, хозяин семейства с соседями самостоятельно пытались потушить возгорание, черпая воду ведрами из бочек.

А многодетная мама спасала из горящего дома третьего ребенка – двухмесячную дочку.

Когда на место приехали четыре пожарные машины, горел пристрой к жилому дому, площадь пожара составила 72 квадратных метра, существовала угроза распространения огня.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание, погибших нет. К сожалению, имеется травмированный мужчина 47 лет, его передали врачам скорой медицинской помощи.

Пожарные не только потушили дом, но и спасли кошку с котятами. Испуганные, но любопытные крохи не упустили возможности понежиться в надежных руках.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru