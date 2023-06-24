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НовостиОбщество24 июня 2023 7:08

Пермяков предупредили об административной ответственности на участие в несогласованных митингах

В соцсетях появляется информация с призывами прийти на несанкционированное мероприятие
Алена ОВЧИННИКОВА
Публичные мероприятия должны быть предварительно согласованы с органами власти.

Публичные мероприятия должны быть предварительно согласованы с органами власти.

Фото: архив "КП"

Министерство территориальной безопасности Пермского края распространило информацию об административной ответственности на участие в несогласованных митингах.

- Мы располагаем информацией, что в социальных сетях размещаются призывы к проведению 24 июня незаконных массовых публичных мероприятий-митингов, - сообщает телеграмм-канал регионального Министерства территориальной безопасности. - В соответствии с действующим законодательством, публичные мероприятия предварительно согласовываются с органами власти, но никаких уведомлений о согласовании публичных мероприятий в эту дату не подавалось. Организаторы и участники подобных мероприятий могут быть подвергнуты административной ответственности.

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