В школах Прикамья будут готовить будущих фармацевтов

В фармацевтическом классе школьники будут углубленно изучать биологию и химию. Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора.

В Пермском крае со школьной скамьи будут учить будущих фармацевтов. Уже с начала нового учебного года в регионе будет открыт специализированный фармацевтический класс. Профильный класс, оснащенный современным оборудованием и всем необходимым инвентарем, будет открыт на базе одной из школ. А кто из заявившихся образовательных учреждений выиграет этот конкурс, станет известно в сентябре.

Решение развивать профильные классы в школах Пермского края принято по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. В регионе уже работают медицинские классы, оборудованные за счет средств краевого бюджета. Фармацевтический класс будет создан в качестве пилотного, а заявиться на конкурсный отбор может любая школа.

- Одно из условий создания такого класса – это взаимодействие школы с аптечными сетями, промышленными предприятиями и профильными вузами региона, - рассказали в краевом Минобре. - В рамках учебной программы, помимо углубленного изучения биологии и химии, старшеклассники будут проходить профессиональные пробы и практики, выполнять учебно-исследовательские работы, участвовать в предметных олимпиадах и конкурсах, посещать профориентационные экскурсии.

Фармацевтическая сфера в текущих экономических и геополитических условиях очень важна для страны и уже активно развивается в Пермском крае.