В Перми у одного из жильцов ЖК «Гулливер» обнаружили симптомы кори

Фото: Мой город Пермь/ВКонтакте

Вечером в пятницу, 23 июня, в паблике «Мой город Пермь» появилась запись о том, что в ЖК Гуливер выявлен случай заражения корью. К посту прилаглась фотография, где на территории ЖК стоит машина выездного медосмотра и рядом сидящие медики.

- Ходят по квартирам и предлагают привиться или написать отказ, - гвоорил автор поста.

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю изданию «В курсе. ру» информацию подтвердили и добавили, что пока результатов исследований еще нет.

«Пока утверждать, что это 100% корь — нельзя. Должно быть лабораторное подтверждение», - пояснили в ведомстве.

Специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия. У ЖК поставили мобильный пункт вакцинации против кори — прививки ставят жителям домов этого квартала и по желанию другим пермякам.

Напомним, ранее в Пермском крае уже выявили два случая заболевания корью. Один случай завозной – больной приехал из Волгоградской области, где сейчас отмечается вспышка этой инфекции. Второй случай предположительно связан с первым.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. Появляется характерная для заболевания пятнисто-папулезная сыпь. В ведомстве отмечают, что заболеть может как ребенок, так и взрослый.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер