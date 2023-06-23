В Перми возбудили уголовное дело по факту разрушения поликлиники на улице Лебедева

Фото: anastasyamalt.livejournal

Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района нашли нарушения в содержании памятника истории регионального значения «Поликлиника» по улице Лебедева, 11. В 2010 году поликлинику закрыли по причине аварийности, а в конце 2011 года городская администрация продала здание частному лицу. После нескольких сделок собственниками объекта стали Владимир Понькин и Екатерина Никишина.

- Начиная с 2012 года собственник здания не принимал мер к поддержанию объекта в нормативном состоянии, что привело к его разрушению и повлекло за собой невосполнимую утрату его восстановления в настоящее время, - сообщают в пресс-службе надхзрного ведомства.

Вот так поликлиника выглядела в свои лучшие времена. Фото: Прокуратура Пермского края

Прокуратура направила заключение в полицию, а те, после ознакомения с документами, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия". Санкция статьи предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо принудительные работами на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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