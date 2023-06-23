Театр-Театр представит пермской публике эксперементальный проект «Летов»

Фото предоставлено Театром-Театром

29 и 30 июня Театр-Театр представит пермской публике экспериментальный проект на не театральной площадке: в концерт-холле «Свобода» состоится премьера психоделической панк-драмы «Летов» по творчеству лидера группы «Гражданская оборона».

Проект «Летов» (18+) питерских режиссеров Марии Селедец и Филиппа Дьячкова посвящен творчеству одной из ключевых фигур панк-движения в России и лидеру группы «Гражданская оборона» – Егору Летову. Спектакль вырос из эскиза лаборатории молодой режиссуры и открыл новое для Театра-Театра творческое направление – спектакли-путешествия в судьбы великих людей.

«Летов» – экспериментальный формат, созданный на стыке панк-концерта и драматического спектакля. Он будет реализован на площадке концерт-холла «Свобода» (ул. Краснофлотская, 15а), где танцпол соседствует с привычными для театра амфитеатром и балконом.

Важно, что авторы психоделической панк-драмы «Летов» не пытаются пересказать биографию «крёстного отца» русского панк-рока: предметом их исследования становится именно его творчество – стихи и музыка. В живом театрально-концертном исполнении актеров Театра-Театра хиты «Русское поле экспериментов», «Все как у людей», «Вселенская большая любовь», «Про дурачка» и др. звучат довольно неожиданно, и в, казалось бы, знакомых текстах вскрываются новые смыслы.

Режиссеры Филипп Дьячков и Мария Селедец: «О чём конкретно наш спектакль? А о чём небо? О чём бездна? Егор Летов говорил, что его творчество не о логике, не о разуме, оно не о сознании – скорее о подсознании. Поэтому обычные способы восприятия тут не подходят. Понимаете, нам были интересны абсолюты. Алмазы в темноте... Мы репетировали тренингами, погружениями в персональную Бездну. И то, что мы там нашли... Об этом наш спектакль. Да! О панке!»

Зрителей панк-драмы «Летов» ждет питерский авангард, эстетика подвала, фирменный «гаражный звук» и глоток безумия, без которых невозможно представить ни один концерт «Гражданской обороны». Путешествие в творческий мир Егора Летова напомнит каждому про то, что главная ценность любой личности – это свобода и право идти своим путем, даже если впереди – бездна…

Воплотить на сцене психоделический мир, созданный Летовым в своих песнях, предстоит актерам Театра-Театра Александру Аверину, Анне Анисимовой, Даниилу Ахматову, Антону Девятову, Дарье Копыловой и Людмиле Прохоренко.

Важно: в спектакле звучит ненормативная лексика; используется стробоскоп и сценический дым. Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта.

Контактное лицо для СМИ – Наталья Килунина, пресс-секретарь Театра-Театра 8-902-80-717-50, pr@teatr-teatr.co