С 24 июня в Перми закрывают трамвайную остановку у театра оперы и балета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 24 июня временно закрывают трамвайную остановку у Главпочтамта. Об этом предупредили в департаменте транспорта горадминистрации.

Так, остановка «Театр оперы и балета (Главпочтамт)» будет закрыта в обоих направлениях. Там начнется ремонт трамвайной платформы.

При этом завершился ремонт платформы на пересечении улиц Газеты «Звезда» и Ленина. Там трамваи снова начали останавливаться.

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