Это классика: HiFi-стриминг Звук и Дягилевский фестиваль создали четыре плейлиста с классической музыкой

Фото предоставлено Сбером

В рамках совместного проекта Звука и легендарного пермского фестиваля академической музыки на платформе стриминга появился профиль с эксклюзивными плейлистами. Подборки состоят главным образом из классических композиций в HiFi-качестве из репертуара ежегодного Дягилевского фестиваля.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года и давно стал знаковым событием в мире академической музыки. Неординарный и узнаваемый подход художественного руководителя — дирижера Теодора Курентзиса — и традиции выдающегося импресарио и миссионера русской культуры Сергея Дягилева обеспечили фестивалю мировую известность.

Мультижанровая структура фестивальной программы подразумевает пространство для эксперимента и открывает возможности для новых взаимодействий разных видов искусства: помимо музыкального репертуара представлены театральные постановки, танец и перформанс.

Четыре плейлиста, созданные в коллаборации HiFi-стриминга Звук и Дягилевского фестиваля, полностью отражают дух мероприятия. Теперь фестивальную классику можно послушать прямо в смартфоне — эксклюзивно в Звуке. Кроме того, в профиле Дягилевского фестиваля любой желающий может подписаться, на обновления и стать ближе к событию, а также стать частью атмосферы фестиваля и прочувствовать волшебство академического звука.

Фото предоставлено Сбером

Первый плейлист проекта — «Дягилевский фестиваль 2023». Это настоящее звуковое зеркало фестиваля 2023 года. musicAeterna играет Ретинского, Дмитрий Синьковский дирижирует, Йоргос Калудис играет на лире. Все композиции имеют прямое отношение к программе фестиваля, хоть и не повторяют ее буквально: здесь София Хилл, Олег Каравайчук, Гендель и Стравинский. Звучат музыка Ретинского и старинные мелодии в исполнении хора, барочная флейта задает атмосферу, стихи Марины Цветаевой облечены в перформанс, а Персефона закрывает финал.

Второй плейлист состоит из музыки, которая вдохновляет главного хормейстера musicAeterna Виталия Полонского: Бах, Эми Уайнхаус, Таллис, Пярт, Чайковский и еще несколько совсем не хоровых треков.

Третий плейлист составила Анна Фефелова, куратор Diaghilev Education. Анна — музыковед, кандидат искусствоведения, куратор образовательной программы Дягилевского фестиваля искусств. В плейлист вошли композиции, которые Анна Фефелова слушает со студентами и наедине с собой: Шуберт, Леонард Коэн и, конечно, Моцарт в исполнении musicAeterna.

Четвертый плейлист посвящен музыке, которая вдохновляет греческого музыканта и композитора Йоргоса Калудиса. Йоргос — виолончелист и исследователь уникальной критской лиры. В его плейлист вошли композиции собственного сочинения, а также произведения Чайковского, Шумана и других легендарных маэстро.

Анна Меламедова, PR менеджер специальных проектов и внешних партнерств в HiFi-стриминге Звук:

«Классическая музыка — для всех. Она будет актуальна во все времена. Доказательством тому вот уже двадцать лет служит Международный Дягилевский фестиваль, в партнерстве с которым мы создали уникальные эксклюзивные плейлисты с академической музыкой. С их помощью каждый пользователь сможет прикоснуться к прекрасному в любой момент и из любой точки мира. Классика должна быть на расстоянии вытянутой руки и доступна всем в два клика. Уверены, наш проект оценят и те, кто уже давно погружен в мир академической музыки, и те, кто только начинает свой путь в классике».

Анна Фефелова, куратор Diaghilev Education:

«Мы рады, что Дягилевский теперь сможет звучать для каждого пользователя Звука по всей стране. Классическая музыка всегда была вневременным явлением, которое проходит сквозь все сферы нашей жизни. Взаимодействие вечной музыки и технологий будущего запустят новый виток популярности, ведь благодаря нашему совместному со Звуком классику из репертуара Дягилевского фестиваля, а также его уникальную атмосферу и душу, можно будет почувствовать и услышать из любой точки мира».

Дягилевский фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края, генеральный партнер фестиваля – Сбер.