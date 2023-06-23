Полпред президента РФ Игорь Комаров посетил ЖК «Любимов» в Березниках

Фото: Правительство Пермского края

В рамках рабочего визита в Пермский край полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 23 июня посетил ЖК «Любимов» в Березниках. В инспекционной поездке в Верхнекамье также приняли участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В правобережной части Березников в июне завершили строительство последнего из 29 домов, предназначенных для переселения граждан из зоны техногенной аварии. В дом по адресу: Строгановский бульвар, 13 в скором времени переедут 240 семей.

Игорь Комаров и Дмитрий Махонин вручили новоселам ключи от квартир в новом доме. Среди них оказались супруги Татьяна и Владимир Остапенко. Они показали гостям свою новую квартиру и особо отметили в ней качественную отделку современными материалами.

По словам полпреда президента РФ Игоря Комарова, завершение строительства домов в ЖК «Любимов» стало хорошим результатом комплексной застройки города.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что поручение президента России Владимира Путина по переселению граждан из зоны техногенной аварии завершается успешно. Мы видим, что для этого были приложены большие силы. Хочется поздравить новоселов, для которых с завершением проекта строительства домов начинается новая жизнь. Далее региону предстоит продолжать развивать микрорайон как комфортное место для жизни граждан, и этому следует уделить особое внимание. Обсуждали этот вопрос с губернатором – у властей конкретные планы уже есть», – отметил Игорь Комаров.

В свою очередь глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что темпы строительства ЖК «Любимов» в Березниках удалось нарастить за последние 2,5 года. Несмотря на внешние вызовы, и благодаря смене команды, ее подходов к строительному процессу возвели 16 домов. При этом краевые власти ставили перед собой задачу не просто строить многоквартирные дома для переселения, а создавать микрорайон, обеспеченный всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами.

«В правобережной части Березников открыли школу на 1224 места с бассейном, работают три детских сада на 240 мест каждый и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, провели благоустройство дворов и придомовых территорий, обеспечили транспортное сообщение», - пояснил Дмитрий Махонин.

Как отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин строительство микрорайона в Березниках стало самым масштабным для региона.

«Важно, что Минстрой России и Пермский край уделили внимание не только возведению квадратных метров, но и созданию комфортных условий для жителей», – говорит Александр Ломакин.

Строительство ЖК «Любимов» стартовало в 2014 году. Финансирование проекта осуществлялось из федерального и краевого бюджетов, а также средств компании «Уралкалий». В его рамках возвели 29 домов. Их жилая площадь составляет около 286 тыс. кв. метров. Новое жилье предназначено для 5 тыс. семей – в общей сложности это 12 тыс. человек.

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