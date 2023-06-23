В МВД опровергли стрельбу по пермскому автобусу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В социальных сетях появилась информация о том, что 22 июня в Индустриальном районе Перми неизвестные открыли стрельбу по автобусу №10. По словам очевидцев, инцидент произошел, когда автобус ехал по улице Леонова.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в «Пермгорэлектротрансе», вчера около 10.40 у автобуса, следовавшего по маршруту №10, было повреждено стекло. Водитель сразу же остановил транспортное средство и высадил пассажиров. После этого он также сообщил о случившемся в центральную-диспетчерскую службу. На место выехали экстренные службы.

Инцидент с автобусом также прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве пояснили, что автобус никто не обстреливал. В отдел полиции поступило сообщение о том, что в автобусе лопнуло стекло. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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