Долги жителей Пермского края по ипотеке выросли до 240 млрд рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На начало мая задолженность жителей Пермского края по ипотечным кредитам составила 240 млрд рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее, сообщает Business Class со ссылкой на Пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

В Прикамье за первые четыре месяца текущего года банки выдали 11,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 32 млрд рублей. В денежном соотношении это на 36% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Средний размер ипотеки вырос с 2,4 млн рублей до 2,8 млн, а срок кредитования — с 22 до 24 лет. В среднем процентная ставка увеличилсь с 7,85% до 8,76%.

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