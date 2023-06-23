Экипаж самолета Санкт-Петербург – Пермь заметил в небе неопознанный объект

Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром 22 июня экипаж самолета А-319, который летел из Санкт-Петербурга в Пермь, заметил в небе неопознанный объект. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В сообщении говорится, что около 9.40 по московскому времени экипаж воздушного судна доложил, что наблюдал неопознанную цель по ТКАС южнее 17 миль точки ДОКОТ, район Кипелово. При этом неопознанная цель двигалась хаотично, высота от эшелона 310 до 420.

Органы ПВО были оповещены. Сигнал «Режим» не был объявлен. Данный рейс выполняла авиакомпания «Россия».

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