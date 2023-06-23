В Прикамье погиб мотоциклист, который вылетел на встречную полосу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае 22 июня в 18:55 на 9-м километре дороги Лысьва — Кормовище — Кын произошло смертельное ДТП. Подробнее об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Со стороны Лысьвы в направлении поселка Кын на мотоцикле Kawasaki ехал 32-летний мужчина. По предварительной информации, он не смог справиться с управлением и вылетел на встречную полосу.

В результате мотоцикл столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 60-летний мужчина. В машине также находился ребенок. Ему потребовалась госпитализация. Водитель мотоцикла погиб.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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