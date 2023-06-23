В Перми на бескондукторную оплату проезда перейдут автобусы № 13

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми становится все больше автобусных маршрутов с бескондукторной оплатой проезда. С 26 июня к системе перейдут автобусы №13. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Оплатить проезд необходимо сразу после входа в трамвай или автобус. Пассажиры могут воспользоваться стационарными валидаторами, размещёнными в салоне QR-кодами или оплатить проезд наличными водителю. За безбилетный проезд предусмотрен штраф – 2,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

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