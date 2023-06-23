В ходе СВО погиб 21-летний военнослужащий из Прикамья

Фото: админисрация Осинского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб Кирилл Яметов. Об этом сообщили в администрации Осинского городского округа.

Молодой человек окончил школу №1 имени Героя РФ В.П. Брюхова. После прохождения срочной службы решил подписать контракт и отправиться в зону СВО.

«Он мужественно и доблестно нес службу, а в начале этого года посетил родную школу, пообщался с учителями и ребятами», — рассказали в администрации о том, как Кирилл проводил «Уроки мужества».

Боец погиб в возрасте 21 года.

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