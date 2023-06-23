В Перми с четвертой попытки продали долгострой ЖК «Компаунд Живаго»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фонд развития территорий подвел итоги аукциона по продаже земельного участка с долгостроем в Мотовилихинском районе Перми. Речь идет о ЖК «Компаунд Живаго», расположенном по улице Уинской, 54.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», актив выкупила пермская строительная группа «Развитие». Начальная стоимость объекта составляла 242,35 млн рублей. Однако итоговая сумма сделки не сообщается. Планы по развитию данного участка застройщик пока не комментирует.

Напомним, ЖК «Компаунд Живаго» - это один из объектов ГК «Классик». Строительство дома на участке между улицами Уинской и Галанова началось еще в 2014 году. Однако в 2017 году строительные работы на объекте остановились, а позже компанию признали банкротом. Аукцион по продаже ЖК «Компаунд Живаго» проводился четыре раза, но на участие в них никто не заявлялся.

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