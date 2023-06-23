В Перми хедлайнером краевого выпускного станет группа Galibri & Mavik

Фото: permkrai.ru

Традиционно центральным праздником для выпускников Пермского края станет краевой бал. Он состоится 27 июня на городской эспланаде у здания Заксобрания в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В праздничных мероприятиях примут участие более 5,5 тысяч человек со всего региона. На торжество приглашены выпускники 11 классов, а также их родители и учителя.

Организаторы подготовили для ребят насыщенную программу. На территории появятся фотозоны со школьной символикой. Во время торжественной части выпускников с окончанием школы поздравит губернатор. После этого выступят пермские вокальные и танцевальные группы, в том числе и DS Crew. Хедлайнером вечера станет группа Galibri & Mavik. Завершится праздник ярким флешмобом участников под гимн выпускников «Будущее здесь!», который был презентован в прошлом году.

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