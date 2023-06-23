В Перми в ночь на 23 июня побит температурный рекорд 1891 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 23 июня на территории Пермского края установлены рекорды минимальной температуры воздуха. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, в Перми столбик термометров опустился до +4 градусов. Это на 1,3 градуса ниже прежнего рекордного минимума, который был установлен в 1891 году.

В Бисере было +1.6, что на 0,4 градуса холоднее минимума, зафиксированного в 1933 году. А вот холоднее всего оказалось в Кунгуре. Там температура воздуха понизилась до +0,8 градусов. Поэтому здесь снова могли наблюдаться заморозки на почве, говорят специалисты. Отмечается, что ночные холода оказались сильнее ожидаемого из-за сохраняющейся засухи в регионе.

Напомним, холодный фронт на территорию Прикамья пришел 16 июня. Сейчас температура воздуха постепенно приближается к климатической норме. И в ближайшие дни в регионе ожидается потепление.

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