Пермский депутат предложил выкупать детей у женщин, которые решились на аборт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании краевого Заксобрания депутат от ЛДПР Олег Постников предложил выкупать детей у женщин, которые планируют делать аборт.

Депутат отметил, что такая мера поможет снизить число абортов — по стране их ежегодно совершается более 400 тысяч. Кроме того, предлагается до родов размещать женщин в санатории, а также выплачивать им компенсацию за поддержание здоровья.

«Если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим. Если мы запретим аборты, они будут подпольными. Ребенка мы можем забрать, а потом может она созреет и станет для него матерью», — заявил депутат. Он подчеркнул, что его предложение нельзя рассматривать как продажу детей. Забирать ребенка у матери будут в случае, если она не передумает.

Отметим, что в Госдуме предложение Олега Постникова не поддержали. В частности идею раскритиковала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она отметила, что подобные действия уголовно наказуемы.

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